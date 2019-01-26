Обозреватель ESPN: окружение Леброна хочет поменять тренера «Лейкерс»

Обозреватель ESPN Джеки Макмаллан во время подкаста с коллегой Брайаном Уиндхорстом выразила мнение, что окружение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса хочет, чтобы руководство уволило главного тренера команды Люка Уолтона.

«Это очевидно мне и, вероятно, тебе, Брайан, что окружение Леброна предпочло бы поменять тренера. Они не особо пытаются скрывать это. Да, Джеймс ничего не говорит, но это мнение людей из его окружения. Они дали понять, чего хотят. Не думаю, что это стало шоком, не так ли?» — сказала Макмаллан.

«Лейкерс» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В 49 матчах калифорнийцы одержали 25 побед.

Уолтон возглавил «Лос-Анджелес» в 2016 году. Первый сезон под его руководством команда завершила с результатом 26-56, второй — 35-47.