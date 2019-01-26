Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри примет участие в конкурсе трёхочковых бросков во время Звёздного уик-энда в Шарлотт 16 февраля.
В нынешнем сезоне Карри реализует 44,4% попыток из-за дуги.
Ранее стало известно, что в состязании будет участвовать его младший брат Сет, выступающий за «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Стивен выиграл конкурс по дальним броскам в 2015 году. Действующим победителем состязания является защитник «Финикс Санз» Девин Букер.
Сет и Стивен выросли в Шарлотт, где их отец, Делл, провёл 10 сезонов в составе местных «Хорнетс». Сейчас он работает экспертом на телевидении.
«Голден Стэйт» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Окленда одержал 34 победы в 48 матчах.
Карри поскользнулся перед открытым кольцом, после чего смазал трёхочковый