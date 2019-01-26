Лукич: «Нижний Новгород» не афишировал проблемы перед матчем с УНИКСом

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы в матче с УНИКСом (91:85), признавшись, что в преддверии встречи нижегородцы столкнулись с кадровыми проблемами.

«У нас были небольшие шансы на победу. Мы не афишировали свои проблемы, но Ваня Стребков не смог сыграть в этом матче, а у Кендрика Перри была пауза в тренировочном процессе из-за проблем с мышцей, которые появились во время встречи с «Ле-Маном» в Лиге чемпионов. Когда снова испытываешь трудности с ротацией, очень сложно говорить громкие слова перед матчем с такой командой, как УНИКС.

Сегодня мы выиграли заслуженно. Конечно, были спады, тактические ошибки, которые сейчас нужно быстро скорректировать. Однако надеюсь, что эта победа даст эмоциональный толчок нашей команде, который нам очень нужен, а ряд игроков поймут, какую роль играют в коллективе и что им необходимо улучшить.

Хочу также отметить благотворительную акцию, которую инициировал наш клуб. Сейчас, по приблизительным подсчётам, нам удалось собрать около 500 тысяч рублей, которые пойдут на помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Рад, что мы осуществили такое большое дело, и, надеюсь, ещё не раз проведём подобную акцию", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.