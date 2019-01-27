Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард примет участие в конкурсе трёхочковых во время Звёздного уик-энда в Шарлотт 16 февраля, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Крис Хайнс.

В нынешнем сезоне Лиллард реализует 37,1% бросков с дальней дистанции, что пока что является его лучшим показателем в карьере. Также уже известно, что в конкурсе трёхочковых примут участие форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, а также Стивен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» и одноклубник Лилларда Сет Карри

Новицки в нынешнем сезоне реализовывает 25,5% бросков из-за дуги, но в целом за его карьеру этот показатель достигает 38,3%. Стивен Карри в нынешнем сезоне забрасывает 44,4% броска с дальней дистанции, а Сет Карри — 48%.