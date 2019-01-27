Дабл-даблы Олдриджа и Гэя помогли «Сан-Антонио» обыграть «Нью-Орлеан» в гостях

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и уступил со счётом 114:126 (27:28, 30:32, 28:36, 29:30). Для «Пеликанс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В составе победителей дабл-даблами отметились форварды Ламаркус Олдридж (28 очков, 12 подборов) и Руди Гэй (22 очка, 11 подборов). Близок к дабл-даблу был центровой Пау Газоль, в активе которого 13 очков и 9 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стал Джру Холидэй, набравший 29 очков. На счету Джалила Окафора 24 очка, 15 подборов и 4 блокшота. Форварды Джулиус Рэндл и Энтони Дэвис участие в матче не принимали.