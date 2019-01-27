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Дабл-даблы Олдриджа и Гэя помогли «Сан-Антонио» обыграть «Нью-Орлеан» в гостях

Дабл-даблы Олдриджа и Гэя помогли «Сан-Антонио» обыграть «Нью-Орлеан» в гостях
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и уступил со счётом 114:126 (27:28, 30:32, 28:36, 29:30). Для «Пеликанс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

В составе победителей дабл-даблами отметились форварды Ламаркус Олдридж (28 очков, 12 подборов) и Руди Гэй (22 очка, 11 подборов). Близок к дабл-даблу был центровой Пау Газоль, в активе которого 13 очков и 9 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Нью-Орлеана» стал Джру Холидэй, набравший 29 очков. На счету Джалила Окафора 24 очка, 15 подборов и 4 блокшота. Форварды Джулиус Рэндл и Энтони Дэвис участие в матче не принимали.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
114:126
(27:28, 30:32, 28:36, 29:30)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 29, Окафор - 24, Джексон - 15, Миллер - 11, Хилл - 7, Пэйтон - 6, Фрейзер - 6, Диалло - 6, Мур - 6, Кларк - 2, Уильямс - 2, Рэндл, Джонсон
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 28, Гэй - 22, Пау Газоль - 13, Уайт - 12, Форбс - 11, Пондекстер - 10, Белинелли - 8, Уокер - 7, Миллз - 6, Каннингем - 6, Пёлтль - 3, Мету, Дерозан
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