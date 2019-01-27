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«Мемфис» обыграл «Индиану» и прервал серию из восьми поражений

«Мемфис» обыграл «Индиану» и прервал серию из восьми поражений
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Мемфис Гриззлиз» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и победил со счётом 106:103 (24:19, 29:23, 25:27, 28:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Гриззлиз» Майк Конли, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. 20 очков набрал Джарен Джексон.

В составе «Индианы» близок к дабл-даблу был Даррен Коллисон, в активе которого 18 очков и 9 передач. На счету Бояна Богдановича 21 очко.

Команда из Мемфиса прервала серию из восьми поражений, а «Пэйсерс» — из трёх побед. 29 января «Мемфис» сыграет с «Денвер Наггетс», а «Индиана» проведёт домашний матч с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
106:103
(24:19, 29:23, 25:27, 28:34)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Конли - 22, Джексон - 20, Марк Газоль - 18, Холидэй - 16, Кабокло - 11, Ноа - 9, Мэк - 8, Рэбб - 2, Грин, Картер, Уошберн
Индиана Пэйсерс: Богданович - 21, Коллисон - 18, Тёрнер - 14, Сабонис - 11, Джозеф - 10, Эванс - 9, Холидей - 7, Янг - 7, Макдермотт - 4, Лиф - 2, Самнер, О'Куинн, Джонсон
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