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«Денвер» и «Портленд» добились домашних побед

«Денвер» и «Портленд» добились домашних побед
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого трипл-дабл из 32 очков, 18 подборов и 10 передач. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Бен Симмонс (19 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21).

Трипл-даблом в составе победителей отметился Си Джей Макколлум (28 очков, 10 передач, 10 подборов). Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
126:110
(41:37, 36:31, 30:28, 19:14)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Пламли - 17, Бартон - 16, Крэйг - 15, Бисли - 14, Моррис - 10, Харрис - 9, Лайлз - 7, Миллсэп - 4, Гудвин - 2, Лайдон, Эрнангомес
Филадельфия Сиксерс: Редик - 22, Брюэр - 20, Симмонс - 19, Милтон - 11, Мускала - 10, Шамет - 8, Коркмаз - 7, Джонсон - 5, Макконнел - 5, Болден - 3, Хайсмит
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
120:111
(40:30, 23:34, 30:26, 27:21)
Атланта Хоукс
Атланта
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 28, Карри - 22, Амину - 17, Харклесс - 16, Нуркич - 15, Леонард - 9, Коллинс - 7, Лейман - 6, Лиллард, Тёрнер, Болдуин, Стаускас, Суониган
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 21, Принс - 11, Дедмон - 11, Лин - 10, Лень - 9, Картер - 6, Спеллмен - 5, Дорси - 3, Хаертер - 3, Бембри - 2, Андерсон, Хэмилтон
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