«Денвер» и «Портленд» добились домашних побед

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в активе которого трипл-дабл из 32 очков, 18 подборов и 10 передач. В составе «Филадельфии» дабл-дабл оформил Бен Симмонс (19 очков, 12 подборов).

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Атланту Хоукс» — 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21).

Трипл-даблом в составе победителей отметился Си Джей Макколлум (28 очков, 10 передач, 10 подборов). Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков.