Мэйкер хочет обмена из «Милуоки»

Представители резервного центрового «Милуоки Бакс» Тона Мэйкера проинформировали руководство организации о желании их клиента быть обменянным, сообщает ESPN. Это решение вызвано стремлением игрока получать больше игрового времени.



Роль Мэйкера в игре «Милуоки» существенно снизилась, после того как команду возглавил Майк Буденхольцер. В нынешнем регулярном чемпионате центровой набирает 4,7 очка и совершает 2,7 подбора за 12 минут игры.



21-летний Мэйкер был выбран на драфте 2016 года под 10-м номером. Он станет ограниченно свободным агентом по окончании следующего сезона, а зарплата в нём составит $ 3,6 млн. При этом уже в предстоящее межсезонье игрок имеет право начать переговоры о новом контракте.