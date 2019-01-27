Брюэр отправил в нокдаун Крэйга ударом ногой в голову, повиснув на кольце

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Кори Брюэр, исполнив эффектный данк в быстром отрыве в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», затем повис на кольце и подтянулся вверх так сильно, что, опускаясь вниз по инерции, сильно ударил ногой в голову лёгкому форварду соперника Торри Крэйгу, который стоял под щитом спиной к нему. От удара Крэйг упал на паркет и не сразу смог подняться. За эти действия судьи дали Брюэру технический фол.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 126:110. Брюэр набрал 20 очков и совершил 6 подборов за 32 минуты. А Крэйг ответил 15 очками и 6 подборами за 35 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.