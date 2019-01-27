Тадж Гибсон заплатит $ 25 тыс. за агрессивное поведение по отношению к судьям

НБА оштрафовала мощного форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Таджа Гибсона на $ 25 тыс. за агрессивное поведение по отношению к судьям, сообщает официальный сайт лиги. В третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» Гибсон демонстративно не согласился с решением рефери дать ему фол за нарушение правил против проходившего под щит лёгкого форварда соперника Джо Инглса. Разочарование он выразил посредством оскорбительных жестов, а также пытался преследовать арбитров. Предотвратить эскалацию конфликта сумели партнёры форварда. Однако он был наказан двумя техническими фолами и удалён с площадки.



В нынешнем регулярном чемпионате Гибсон получает по 2,6 фола за 26 минут в среднем за игру.

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