Попович установил рекорд НБА по количеству выездных побед

Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича победа в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» стала 521-й выездной за карьеру в НБА. Таким образом, он обогнал Пэта Райли и единолично вышел на первое месте в истории лиги по количеству выигранных в гостях встреч. Для этого ему потребовалась провести 23 сезона, все из которых он возглавлял «Сан-Антонио».



По общему количеству побед 70-летний Попович занимает третье место в истории — 1225 выигранных встреч из 1788 (69% побед). Кроме того, он пять раз приводил команду к чемпионскому титулу и 21 год подряд выводил в плей-офф.



Встреча завершилась победой «Спёрс» со счётом 126:114. В текущем сезоне они выиграли на выезде 10 матчей при 15 поражениях.

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