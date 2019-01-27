Олдридж: понял, что не могу бросать левой, когда Окафор легко заблокировал меня

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж продуктивно действовал в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», несмотря на то что вышел на него с повреждением левой руки.



«Очень хотел сыграть. В последнее время команда постоянно переживает подъёмы и спады, причём спадов было больше, поэтому я хотел повысить наши шансы на победу.



Я не мог бросать левой рукой. Когда попробовал выполнить бросок левой, то Джалил Окафор легко поставил блок-шот. После этого я быстро понял, что атаковать левой не стоит, и игра наладилась», — передаёт слова Олдриджа ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Сан-Антонио» со счётом 126:114. Форвард набрал 28 очков и совершил 12 подборов за 29 минут.

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