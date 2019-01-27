Куртинайтис: травма Зубкова — большая потеря для «Химок»

Завтра, 28 января, «Химки» проведут матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». В преддверии встречи ожиданиями поделился наставник коллектива из Московской области Римас Куртинайтис, посетовав на травму Андрея Зубкова.

«Безусловно, травма Зубкова — очень большая потеря, и ситуация у нас непростая, поэтому все должны приложить усилия и сыграть за себя и за того парня. Времени на подготовку у нас было мало, но сделали всё исходя из возможностей.

«Автодор» — опасная команда, они играют в очень быстрый баскетбол, проводят много атак в быстрых отрывах и ищут возможности для лёгких бросков. У них высокие центровые во главе с Забелиным, также хороший разыгрывающий Голден, который держит в руках всю игру. Придётся потрудиться, но мы к этому готовы", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».