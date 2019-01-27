Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

Йованович: поддержка помогает «Парме» в домашних матчах

Йованович: поддержка помогает «Парме» в домашних матчах
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».

«В первую очередь я бы хотел поздравить наших игроков с победой и «Парму» с достойной борьбой. У «Пармы» мощная поддержка, которая помогает им в домашних играх и делает их сложными для гостей. Соперник провёл хороший матч, мы упустили некоторые игровые моменты, несмотря на общий контроль встречи, особенно в 3-й четверти. Но в итоге мы нашли свою игру и завершили её должным образом», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:14, 28:25, 24:23, 23:25).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент