Йованович: поддержка помогает «Парме» в домашних матчах

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».



«В первую очередь я бы хотел поздравить наших игроков с победой и «Парму» с достойной борьбой. У «Пармы» мощная поддержка, которая помогает им в домашних играх и делает их сложными для гостей. Соперник провёл хороший матч, мы упустили некоторые игровые моменты, несмотря на общий контроль встречи, особенно в 3-й четверти. Но в итоге мы нашли свою игру и завершили её должным образом», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:14, 28:25, 24:23, 23:25).