Мазурс: месяц выдался очень тяжёлым

Главный тренер пермской «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Этот месяц выдался очень тяжёлым. Команде сложно вернуться в игровой ритм с изменениями в составе, они чувствуют давление и ответственность в этих матчах. Сегодня мы постарались подстроить игру под Кена Брауна, чтобы ему было проще играть в нападении, но нам не хватило второго игрока, который давал бы постоянное давление в ситуациях, когда Кен уходил с площадки», — приводит слова Николайса Мазурса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 95:87 (20:14, 28:25, 24:23, 23:25) в пользу краснодарцев.