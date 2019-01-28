Апич: постепенно сыгрываюсь с ребятами

Форвард «Локомотива-Кубань» Драган Апич прокомментировал победу свой команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Апич отметил, что он постепенно работает над сыгранностью с партнёрами и высоко оценил игру краснодарцев в матче с пермяками.



«Важная победа! Мы захватили контроль над игрой уже на старте. В первой половине возникали трудности с подборами «Пармы» в нападении, но потом удалось устранить проблему. Я постепенно сыгрываюсь с ребятами. Мы укрепляем взаимопонимание с каждой игрой, а дальше будет только лучше», — приводит слова Драгана Апича официальный сайт краснодарского клуба.



Встреча завершилась победой краснодарцев со счётом 95:87 (20:14, 28:25, 24:23, 23:25).