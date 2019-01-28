Джеймс Харден прервал серию из 87 точных бросков не с передач партнёров

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» реализовал бросок после передачи партнёра по команде мощного форварда Кеннета Фарида. Все предыдущие 87 точных бросков Хардена были исполнены не после пасов одноклубников.



Эта серия попаданий без передач партнёров стала самой продолжительной за последние 10 лет. Предыдущее высшее достижение за этот период принадлежало Стиву Нэшу, который остановился на отметке 42 таких точных броска подряд.



Встреча завершилась домашней победой «Хьюстона» со счётом 103:98. Харден в ней набрал 40 очков, совершил 11 подборов, отдал 6 результативных передач, сделал перехват и поставил 3 блок-шота за 37 минут.

«Хьюстон» одержал третью победу кряду, обыграв «Орландо», у Хардена – 40+11