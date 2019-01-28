«Панатинаикос» расторг контракт со Стефаном Ласме

Греческий баскетбольный клуб «Панатинаикос» объявил о расторжении контракта с центровым и тяжёлым форвардом Стефаном Ласме, сообщает издание Eurohoops.

С соответствии с правилами греческой лиги, командам разрешается иметь в своём составе только шесть иностранных игроков. После подписания Эдриана Пейна лимит на легионеров был превышен, и Ласме оказался вне ротации тренера Рика Питино.

В результате этого «Панатинаикос» сегодня, 28 января, объявил о расставании с Ласме и поблагодарил габонца за вклад в результаты клуба. Теперь Стефан в нынешнем сезоне не имеет права играть ни за одну другую команду Евролиги, потому что он был частью ростера одного из клубов турнира после 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги.