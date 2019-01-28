«Лейкерс» могут предложить за Э. Дэвиса Кузму, Болла, Зубаца и драфт-пик

Сегодня, 28 января, стало известно, что форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис запросил руководство клуба об обмене. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Дэвиса является «Лос-Анджелес Лейкерс».

Как сообщает обозреватель Брэд Тёрнер, за Дэвиса калифорнийцам придётся отдать 2-го номера драфта-2017 Лонзо Болла, одного из лидеров команды Кайла Кузму, а также Ивицу Зубаца, который в нынешнем сезоне стал одним из лучших ролевиков коллектива. Кроме того менедмженту «Лейкерс» вынуждены будут расстаться с драфт-пиком первого раунда.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 41 матче, набирая в них 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты игрового времени в среднем.