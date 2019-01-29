«Нью-Йорк Никс» готов побороться за Э. Дэвиса

После того как стало известно, что форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис запросил руководство клуба из Луизианы об обмене, сразу несколько команд проявило к нему интерес. Ранее сообщалось о готовящемся предложении от «Лос-Анджелес Лейкерс». Теперь стало известно, что в гонку за Дэвисом готов включиться и «Нью-Йорк Никс».

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Крис Хайнс. В качестве ценных активов, которые могут заинтересовать «Нью-Орлеан», называются форвард «Никс» Кристапс Порзингис, новобранец лиги Кевин Нокс, а также драфт-пик первого раунда 2019 года. При этом вполне вероятно, что у «Никс» будет право первого выбора на драфте.

В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 41 матче, набирая 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты игрового времени.