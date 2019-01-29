Адетокунбо и Джордж – лучшие игроки недели в НБА

Защитник «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (Восточная конференция) и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж (Западная конференция) признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Милуоки» на минувшей неделе одержал две победы в трёх встречах. В среднем за матч Адетокунбо набирал 30,7 очка, делал 15,7 подбора и 4 результативные передачи. «Олени» (35-13) возглавляют лигу.

«Оклахома» одержала четыре победы в четырёх матчах. Средние показатели Пола Джорджа составили 31,5 очка, 9 подборов и 4,5 передачи. «Оклахома» (31-18) идёт третьей на Западе.

На прошлой неделе лучшими были признаны защитник «Бруклин Нетс» Д’Анджело Расселл и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.