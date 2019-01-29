«Атланта» прервала серию «Клипперс» из трёх побед

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Тобиас Харрис, набравший 30 очков. 21 балл на счету Лу Уильямса, 18 – у Монтреза Харрела. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

В составе победителей 26 очков набрал Трэй Янг, 22 – Джон Коллинз, 19 – Алексей Лень. Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов.

«Атланта» (15-34) одержала вторую победу в трёх встречах и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Клипперс» (28-23) прервали серию из трёх выигрышей кряду. Они замыкают зону плей-офф на Западе.