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«Атланта» прервала серию «Клипперс» из трёх побед

«Атланта» прервала серию «Клипперс» из трёх побед
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Атланта Хоукс» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 123:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Тобиас Харрис, набравший 30 очков. 21 балл на счету Лу Уильямса, 18 – у Монтреза Харрела. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

В составе победителей 26 очков набрал Трэй Янг, 22 – Джон Коллинз, 19 – Алексей Лень. Дуэйн Дедмон оформил дабл-дабл из 13 баллов и 10 подборов.

«Атланта» (15-34) одержала вторую победу в трёх встречах и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Клипперс» (28-23) прервали серию из трёх выигрышей кряду. Они замыкают зону плей-офф на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
118:123
(25:32, 36:31, 22:31, 35:29)
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Клипперс: Харрис - 30, Л. Уильямс - 21, Харрелл - 18, Брэдли - 12, Жильжо-Александер - 11, Гортат - 10, Беверли - 10, Робинсон - 3, Скотт - 3, Торнвелл, Уоллес, Мотли, Марьянович
Атланта Хоукс: Янг - 26, Коллинс - 22, Лень - 19, Лин - 13, Дедмон - 13, Принс - 9, Бембри - 6, Хаертер - 5, Спеллмен - 5, Картер - 5, Андерсон, Дорси, Хэмилтон
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