Роскошный пас Смарта и данк Хэйворда — в видеообзоре матча «Бостон» — «Бруклин»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась со счётом 112:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нетс» Д'Анджело Расселл, собравший коллекцию из 25 очков, 4 передач, 3 перехватов и 2 подборов. Защитник «Селтикс» Маркус Смарт набрал 21 очко, отдал 7 результативных передач, совершил 5 перехватов и 2 блок-шота, а также собрал 2 подбора. Форвард Гордон Хэйворд записал в актив 2 очка, 3 подбора, 3 передачи, один блок-шот и один перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Бостон» (31-19) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Бруклин» (27-24) — шестое.