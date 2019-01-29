Деррик Уильямс: Швед — мой друг, желаю ему стать MVP Евролиги

Форвард мюнхенской «Баварии» Деррик Уильямс рассказал об отношениях с защитником «Химок» Алексеем Шведом.

«Мы с ним почти два года играли в «Миннесоте», и я всегда говорил, что он очень крутой игрок. Вспомнил прикол. Когда Алексей только приехал в США, его английский был просто ужасен. Меня это очень веселило.

Могу сказать, что помогал ему по мелочам, как мог, и с английским тоже. Швед — один из тех парней, с которыми можно общаться спустя много лет, но теплота отношений никуда не денется. Кстати, сейчас он здорово прибавил в изучении языка.

Можно ли сказать, что мы с ним друзья? Конечно, что за разговор! Желаю ему скорейшего возвращения на площадку. И стать MVP Евролиги», — приводят слова Уильямса «Известия».