Энтони Дэвис намерен доиграть за «Нью-Орлеан» до конца сезона

По словам главного тренера «Нью-Орлеана» Элвина Джентри, форвард его команды Энтони Дэвис планирует провести остаток сезона за «Пеликанс».

Ранее стало известно, что Дэвис запросил через своего агента у руководства «Нью-Орлеана» обмен в другой клуб.

«Он на контракте. Он профессионал. Он дал понять, что хочет играть», — цитирует Джентри Sports Illustrated.

Элвин дополнил, что сложившаяся ситуация не будет отвлекать Энтони.

«Я не знаю, почему это будет его отвлекать. Все всё знают. Парни понимают, что это часть бизнеса», — сказал тренер «Пеликанс».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.