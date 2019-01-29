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Лукич: победа над «Вентспилсом» в первой игре не даёт нам права расслабляться

Лукич: победа над «Вентспилсом» в первой игре не даёт нам права расслабляться
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Вентспилсом», который состоится сегодня, 29 января.

«В первой встрече мы обыграли «Вентспилс», однако та победа не даёт нам права расслабляться. Латвийцы в последних двух матчах уверенно обыграли своих соперников и серьезно увеличили свои шансы на попадание в плей-офф. Уверен, что наш соперник прилетит в Нижний Новгород, не испытывая лишнего давления, и попробует устроить сюрприз на гостевой площадке.

Что касается нас, то хочется верить, что победа над УНИКСом дала нам хороший эмоциональный толчок. Однако каждая игра – это новое испытание, поэтому лёгкого матча мы не ожидаем. Какой состав выйдет на площадку, станет понятно только перед стартом», — цитирует Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

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