Прифтис: перед матчем с «Зенитом» у УНИКСа есть проблемы с травмированными

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча второго группового этапа Еврокубка, в котором его команда встретится на выезде с «Зенитом».

«Это критически важная игра для обеих команд. „Зенит“ играет достаточно уверенно и очень жёсткий в защите. Нас ждёт трудная игра. У нас много выездных встреч, и мы также столкнулись с проблемами с травмированными. Чтобы победить, нужно будет приложить максимум усилий», — приводит слова главного тренера официальный сайт Еврокубка.

Встреча «Зенита» и УНИКСа состоится завтра, 30 января. После четырёх туров второго группового этапа Еврокубка УНИКС занимает второе место в квартете, имея три победы в четырёх матчах. В первом круге УНИКС обыграл «Зенит».