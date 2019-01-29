19 очков Стребкова помогли «Нижнему Новгороду» победить «Вентспилс»

В Нижнем Новгороде завершился очередной поединок группового раунда Лиги чемпионов ФИБА, в котором местный баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал в родных стенах «Вентспилс».

Команда Лукича уверенно начала встречу и уже в первой четверти повела с разницей в 9 очков — 26:17, к большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 45:31. Во второй половине нижегородцы сбавили обороты. В третьей четверти на паркете шла равная борьба, а в заключительном игровом отрезке гости были немного лучше. Впрочем, это не повлияло на исход встречи. Победа «Нижнегого Новгорода» со счётом 82:73.

Лучшим в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 19 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов на счету Антона Астапковича. У «Вентспилса» 20 очков набрал Ингос Яковичс.