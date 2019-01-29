Дэвис, Миротич и Рэндл не сыграют с «Хьюстоном»

В ночь с 29 на 30 января мск в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Команда из Луизианы в этой встрече не сможет рассчитывать сразу на трёх ведущих исполнителей. На паркете из-за травм не смогут появиться Энтони Дэвис, Никола Миротич и Джулиус Рэндл, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаён.

Напомним, Энтони Дэвис запросил об обмене из клуба. На этом фоне менеджмент луизианцев выразил готовность выменять до дедлайна и Николу Миротича с Джулиусом Рэндлом и Итуаном Муром. «Нью-Орлеан Пеликанс» после 50 поединков в регулярном чемпионате занимает 13-е место в Западной конференции, имея в активе 22 победы.