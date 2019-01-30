Лукич: не очень доволен игрой «Нижнего Новгорода» в матче с «Вентспилсом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился впечатлениями от победы своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные обыграли «Вентспилс» (82:73). Специалист выразил недовольство подходом игроков к этой встрече.

«Я не очень доволен тем, как играла сегодня моя команда. Выглядело это так, будто мы стараемся ровно так, чтобы взять победу. Это неправильный подход и неправильное проявление характера. Мы не ЦСКА, у которого есть сумасшедший запас мастерства. Не ожидал увидеть такое отношение.



Его причина в победе над УНИКСом, позволившая подумать, что мы можем легко обыгрывать всех. Мне жаль, что сегодня было мало болельщиков, поскольку нам трудно играть такие матчи без поддержки», — приводит слова Лукича официальный сайт нижегородского клуба.