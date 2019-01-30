Базаревич: травма Кулагина – это потеря для сборной России

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал травму защитника баскетбольного ЦСКА Михаила Кулагина.

«Конечно, это потеря для сборной. Миша очень неплохо смотрелся в этом сезоне и безусловно бы помог в играх с Болгарией и Финляндией. Я разговаривал с ним по телефону — он настроен оптимистично. Говорит, что надеется восстановиться через 2,5-3 месяца. Посмотрим, как получится на самом деле, но? учитывая, что это рецидив старой травмы, форсировать восстановление не стоит», — приводят слова Базаревича «Известия».

Баскетболист получил повреждение во второй четверти матча Евролиги с «Барселоной», который состоялся 25 января. В Москве Михаил прошёл медицинское обследование. Выявилось, что он получил перелом одной из костей стопы. Игроку потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдёт 31 января.