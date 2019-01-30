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Роскошный аллей-уп Рондо и Макги – в топ-10 дня в НБА

Роскошный аллей-уп Рондо и Макги – в топ-10 дня в НБА
Баскетбол / НБА

Сокрушительные данки центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина, центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Джалила Окафора и лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, эффектный блок-шот центрового «Милуоки Бакс» Брука Лопеса, невероятное попадание после броска в падении по высокой траектории форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо и Джавэйла Макги, а также победный баззер-битер форварда «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэя оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

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