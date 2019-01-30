Итудис: никто в матче с «Зеленой Гурой» не сыграл больше 22 минут

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победного для своих подопечных матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зеленой Гурой».



«Поздравляю команду с победой. Как я говорил перед матчем, это первая игра из трёх на этой неделе, нам предстоит выйти на площадку также в пятницу и воскресенье. Мы сумели победить и показать хороший баскетбол, при этом контролировали нагрузку — никто не сыграл больше 22 минут, а это важно, с учётом нашей ситуации и микротравм, с которыми приходится иметь дело», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Встреча завершилась со счётом 102:78 (20:11, 30:26, 25:25, 27:16). ЦСКА занимает первую позицию в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.