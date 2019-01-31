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«Даллас» на выезде разгромил «Нью-Йорк», «Чикаго» победил «Майами»

«Даллас» на выезде разгромил «Нью-Йорк», «Чикаго» победил «Майами»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (23-27) на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (10-40) — 114:90.

В составе победителей 19 очков набрал Харрисон Барнс. Трипл-дабл из 13 баллов, 10 подборов и 15 результативных передач оформил Деннис Смит. 17 очков в активе Уэсли Мэттьюза, 16 – у Луки Дончича, 14 – у Дирка Новицки. У «Никс» 17 баллов на счету Кевина Нокса.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (12-40) на выезде взял верх над «Майами Хит» (24-25) — 105:89.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Бобби Портис, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 13 подборов на счету Лаури Маркканена. В составе «Хит» 15 очков в активе Тайлера Джонсона, 14 – у Джастиса Уинслоу.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
90:114
(20:24, 27:31, 23:35, 20:24)
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Нокс - 17, Бёрк - 16, Хезонья - 13, Трир - 11, Аллен - 6, Хардуэй-младший - 6, Кантер - 5, Дотсон - 5, Томас - 5, Робинсон - 4, Вонле - 2, Ли
Даллас Маверикс: Барнс - 19, Мэттьюз - 17, Дончич - 16, Новицки - 14, Смит - 13, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 7, Джордан - 6, Харрис - 6, Клебер - 4, Брансон - 3, Брокхофф, Межри
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
89:105
(21:31, 27:19, 20:28, 21:27)
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Уинслоу - 14, Адебайо - 13, Эллингтон - 13, Ричардсон - 12, Уайтсайд - 8, Олиник - 6, Уэйтерс - 6, Джонсон - 2, Уэйд, Макгрудер, Хаслем
Чикаго Буллз: Портис - 26, Селден - 20, Маркканен - 14, Данн - 14, Лопес - 13, Арчидиаконоу - 9, Сэмпсон - 5, Харрисон - 4, Паркер, Фелисио, Лавин, Блэкени, Алкинс
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