«Даллас» на выезде разгромил «Нью-Йорк», «Чикаго» победил «Майами»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» (23-27) на выезде разгромил «Нью-Йорк Никс» (10-40) — 114:90.

В составе победителей 19 очков набрал Харрисон Барнс. Трипл-дабл из 13 баллов, 10 подборов и 15 результативных передач оформил Деннис Смит. 17 очков в активе Уэсли Мэттьюза, 16 – у Луки Дончича, 14 – у Дирка Новицки. У «Никс» 17 баллов на счету Кевина Нокса.

В параллельной встрече «Чикаго Буллз» (12-40) на выезде взял верх над «Майами Хит» (24-25) — 105:89.



Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Бобби Портис, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 14 баллов и 13 подборов на счету Лаури Маркканена. В составе «Хит» 15 очков в активе Тайлера Джонсона, 14 – у Джастиса Уинслоу.