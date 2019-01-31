36+11 Лилларда помогли «Портленду» разгромить «Юту

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете разгромил «Юту Джаз» — 132:105. Определяющей стала стартовая четверть, которую гости выиграли со счётом 47:25.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 результативных передач. 30 баллов на счету Си Джея Макколлума.

В составе команды из штата Солт-Лейк-Сити 22 очка набрал Донован Митчелл, 14 – Джо Инглс. Руди Гобер остановился в шаге от дабл-дабла – 14 баллов и 9 подборов.

«Портленд» (32-20) одержал третью победу кряду и закрепился на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (29-23) уступила впервые за четыре встречи.