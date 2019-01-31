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36+11 Лилларда помогли «Портленду» разгромить «Юту

36+11 Лилларда помогли «Портленду» разгромить «Юту
Баскетбол / НБА

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете разгромил «Юту Джаз» — 132:105. Определяющей стала стартовая четверть, которую гости выиграли со счётом 47:25.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 11 результативных передач. 30 баллов на счету Си Джея Макколлума.

В составе команды из штата Солт-Лейк-Сити 22 очка набрал Донован Митчелл, 14 – Джо Инглс. Руди Гобер остановился в шаге от дабл-дабла – 14 баллов и 9 подборов.

«Портленд» (32-20) одержал третью победу кряду и закрепился на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (29-23) уступила впервые за четыре встречи.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
132:105
(45:27, 29:31, 35:22, 23:25)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Макколлум - 30, Леонард - 16, Коллинс - 12, Лейман - 11, Карри - 8, Харклесс - 6, Тёрнер - 5, Болдуин - 4, Амину - 2, Суониган - 2, Стаускас, Нуркич
Юта Джаз: Митчелл - 22, Гобер - 15, Инглс - 14, Рубио - 12, Фэйворс - 12, Аллен - 10, Краудер - 6, Юдо - 4, О'Нил - 3, Корвер - 3, Ньянг - 2, Кавано - 2, Митру-Лонг
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