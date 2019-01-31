Леброн, скорее всего, пропустит матч с «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, вероятно, пропустит ещё один матч регулярного чемпионата НБА из-за травмы паха.

В следующей игре калифорнийский клуб встретится с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч пройдёт на арене «Стэйплс-центр» 1 февраля и начнётся в 6:30 мск.

По словам главного тренера «Лейкерс» Люка Уолтона, Леброн хорошо выглядел на последней тренировке. Специалист надеется, что звёздный форвард всё же сможет принять участие в предстоящей встрече.

Джеймс травмировал пах в выездном матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (127:101), который состоялся в конце декабря 2018 года. Без 34-летнего баскетболиста «Лейкерс» одержали лишь 6 побед в 17 играх и переместились в турнирной таблице Западной конференции с четвёртого места на девятое.