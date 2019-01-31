«Нью-Орлеан» сейчас не заинтересован в обмене Дэвиса в «Лейкерс»

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» продолжает рассматривать варианты обмена форварда команды Энтони Дэвиса.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, клуб из штата Луизиана сейчас не видит смысла обменивать свою главную звезду в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Лейкерс» считаются главными претендентами на Дэвиса. Ожидается, что калифорнийцы попытаются заполучить 25-летнего игрока до дедлайна на обмены, который наступит в НБА 7 февраля.

Ещё одним фаворитом в борьбе за Энтони является «Бостон Селтикс», однако клуб из штата Массачусетс не сможет осуществить сделку до 1 июля, если в ней не будет задействован разыгрывающий Кайри Ирвинг.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.