Вяльцев: с приходом Куртинайтиса в «Химках» всё встало на свои места

Вице-капитан «Химок» Егор Вяльцев рассказал, как команда восприняла смену главного тренера, в ходе которого к должности наставника подмосковного клуба вернулся Римас Куртинайтис.

«Все в штатном режиме, ничего сверхъестественного не было. Особенно для тех, кто провёл в «Химках» много лет и знает Куртинайтиса, всё же с ним мы провели одни из лучших лет в своей карьере. Для нас это было приятно. В какой-то степени всё встало на свои места.

Во-первых, у него свой подход и свои правила. В некоторых комбинациях он расставил акценты, но впереди еще много работы, так как нет достаточно времени для тренировок. Лично для меня ничего нового не было, я оказался к этому готов, как и многие из нас. Стараемся тренеру помочь быстрее внести в команду свою философию, чтобы как можно скорее наладилось взаимопонимание, ведь именно от этого будет зависеть результат. Чем лучше понимание, тем качественнее мы воплощаем тренерские идеи на площадке», — сказал Вяльцев пресс-службе «Химок».