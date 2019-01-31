Плаза: на данный момент «Зенит» просто уступает УНИКСу в классе

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение своих подопечных от УНИКСа в матче Топ-16 Еврокубка. Это поражение лишило «Зенит» шансов на выход в плей-офф турнира.



«Сегодня УНИКС играл лучше, у них была большая ротация, наверное, где-то больше энергии, больше сил на концовку. Мы должны поздравить их с этой победой и с выходом в следующий раунд.



Не хочется искать оправданий, но сегодня мы в первую очередь проиграли борьбу за подбор. И, конечно, отдельные наши игроки провели очень много минут на площадке из-за того, что у нас был неполный состав. На отдельных ребят ложится слишком большая нагрузка, из-за этого они к последней четверти подошли не в той физической форме, в которой хотелось. Концовка стала решающей сегодня, но мы не ищем оправданий, будем работать дальше.



Сегодня УНИКС был сильнее. Они были более свободны в выборе игроков, возможно, сильнее состав. Сегодня у нас в стартовой пятёрке вышел Илья, просто потому, что нужно давать отдохнуть ребятам, которые проводят много времени на площадке. И кроме того, наши игроки выходят не всегда на те позиции, на которым им привычно играть. Тот же Джеррод сегодня играл то третьим, то четвёртым номером. Мы должны делать вывод из этого поражения, но нам не стоит слишком сильно расстраиваться, а надо двигаться дальше. На данный момент мы просто уступаем УНИКСу в классе», — приводит слова Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.

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