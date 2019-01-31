«Барселона» победила «Олимпиакос» благодаря 18 очкам Синглтона

«Барселона» на выезде переиграла «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Всё было решено уже в первой четверти, которую гости выиграли со счётом 27:6. После первого перерыва «Олимпиакос» предпринял попытку отыграться и смог отквитать 11 очков отставания.



Однако после большого перерыва «Барселона» смогла выровнять игру и не позволила «Олимпиакосу» отыграть отставание, а в заключительной десятиминутке и вовсе поставила красивую точку в матче, выиграв с преимуществом ещё в 9 очков. Итоговый счёт встречи — 76:55 (27:6, 11:22, 17:15, 21:12).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Синглтон, набравший 18 очков. В составе хозяев отличился Никола Милутинов, набравший 13 очков.