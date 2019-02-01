«Лейкерс» предложили руководству «Пеликанс» пять вариантов обмена Дэвиса

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон связался с генеральным менеджером «Нью-Орлеан Пеликанс» Деллом Дэмпсом по вопросу переговоров о возможном переходе Энтони Дэвиса в состав «озёрников», сообщает Los Angeles Times.



Джонсон предложил «Пеликанс» сразу пять вариантов обмена в надежде получить Энтони Дэвиса. В одном из вариантов рассматривается переход в «Пеликанс» Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма, Кайла Кузмы и Ивицы Зубаца.



Ранее Дэвис сообщил руководству «Нью-Орлеана», что не будет продлевать контракт, который закончится летом 2020 года, и попросил об обмене.



В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Средние показатели 25-летнего форварда составляют 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи, 2,6 блок-шота и 1,7 перехвата за 37,0 минуты.