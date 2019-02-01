«Баскония» победила «Маккаби», Фойгтман набрал 20 очков

«Баскония» на домашней площадке переиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Баскония» с первой четверти обозначила свои притязания на победу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 8 очков. после первого перерыва тенденция продолжилась и к большому перерыву хозяева увелчиили свой отрыв до 13 очков.



Третья десятиминутка так же осталась за хозяевами, а разница в 24 очка перед заключительным игровмы отрезком превратила его в простую формальность. В итоге «Баскония» отпраздновала победу со счётом 97:73 (26:18, 28:23, 27:16, 16:16).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 20 очков. В составе гостей 19 очков набрал Скотти Уилбекин.