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«Баскония» победила «Маккаби», Фойгтман набрал 20 очков

«Баскония» победила «Маккаби», Фойгтман набрал 20 очков
Баскетбол / Евролига

«Баскония» на домашней площадке переиграла «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. «Баскония» с первой четверти обозначила свои притязания на победу, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 8 очков. после первого перерыва тенденция продолжилась и к большому перерыву хозяева увелчиили свой отрыв до 13 очков.

Третья десятиминутка так же осталась за хозяевами, а разница в 24 очка перед заключительным игровмы отрезком превратила его в простую формальность. В итоге «Баскония» отпраздновала победу со счётом 97:73 (26:18, 28:23, 27:16, 16:16).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 20 очков. В составе гостей 19 очков набрал Скотти Уилбекин.

Евролига. 21-й тур
31 января 2019, четверг. 22:45 МСК
Баскония
Витория, Испания
97:73
(26:18, 28:23, 27:16, 16:16)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Баскония: Фойгтман - 20, Хиллиард - 19, Вильдоса - 16, Шилдс - 13, Диоп - 8, Пуарье - 7, Дженнинг - 5, Джонс - 5, Уэртас - 4, Пенава, Гонсалес, Куруцс
Маккаби Т-А: Уилбекин - 19, О'Брайант - 15, Блэк - 10, Парго - 8, Авдия - 6, Калояро - 5, Коэн - 4, Рей - 2, Ролл - 2, Тайус - 2, ДиБартоломео, Зусман
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