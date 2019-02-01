«Бавария» во втором овертайме победила «Фенербахче»

«Бавария» на домашней площадке переиграла «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. для выявления победителя потребовалось сразу два овертайма. «Бавария» и «Фенербахче» уже с первой четверти показали то, что они готовы проводить игру на равных, закончив игровой отрезок с разницей всего в одно очко в пользу гостей. Вторая четверть так же осталась за гостями и к большому перерыву команды разделяло пять очков.



Однако уже в третьей десятиминутке «Бавария» нашла в себе силы отквитать отставание, а четвёртая четверть прошла в абсолютно равной борьбе и заокнчилась вничью. В первом овертайме командам не удалось выявить победителя, а во втором сильнее оказались хозяева. итоговый счёт встречи — 90:86 ОТ.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Стефан Йович и Деррик Уильямс, набравшие по 19 очков. В составе гостей отличился Али Мухаммед, на счету которого 23 очка.