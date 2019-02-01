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«Бавария» во втором овертайме победила «Фенербахче»

«Бавария» во втором овертайме победила «Фенербахче»
Баскетбол / Евролига

«Бавария» на домашней площадке переиграла «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. для выявления победителя потребовалось сразу два овертайма. «Бавария» и «Фенербахче» уже с первой четверти показали то, что они готовы проводить игру на равных, закончив игровой отрезок с разницей всего в одно очко в пользу гостей. Вторая четверть так же осталась за гостями и к большому перерыву команды разделяло пять очков.

Однако уже в третьей десятиминутке «Бавария» нашла в себе силы отквитать отставание, а четвёртая четверть прошла в абсолютно равной борьбе и заокнчилась вничью. В первом овертайме командам не удалось выявить победителя, а во втором сильнее оказались хозяева. итоговый счёт встречи — 90:86 ОТ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Стефан Йович и Деррик Уильямс, набравшие по 19 очков. В составе гостей отличился Али Мухаммед, на счету которого 23 очка.

Евролига. 21-й тур
31 января 2019, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
90:86
2ОТ (20:21, 9:13, 23:18, 14:14, 14:14, 10:6)
Фенербахче
Стамбул, Турция
Бавария: Деррик Уильямс - 19, Йович - 19, Бартель - 14, Данжубич - 11, Лучич - 9, Джедович - 7, Копонен - 4, Радошевич - 4, Хоббс - 3, Кинг, Амайце, Огунсипе
Фенербахче: Мухаммед - 23, Датоме - 13, Ловернь - 12, Калинич - 11, Слукас - 11, Мелли - 7, Дювериоглу - 4, Махмутоглу - 3, Гудурич - 2, Грин, Эрсек, Гюлер
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