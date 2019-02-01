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«Сан-Антонио» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Бруклин»

«Сан-Антонио» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Бруклин»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 117:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деррик Уайт, набравший 26 очков (3 из 4 из-за дуги). Дабл-даблами отметились Ламаркус Олдридж (20 баллов и 13 подборов) и Демар Дерозан (15 баллов и 10 подборов). 17 баллов на счету Патрика Миллза, 15 – у Руди Гэя.

В составе «Нетс» 25 очков набрал Д’Анджело Расселл (также 9 результативных передач). По 18 баллов на счету Джо Харриса и Демарре Кэрролла.

«Сан-Антонио» (31-22) одержал четвёртую победу кряду и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Хьюстон Рокетс» (29-21). У «Бруклина» (28-25) два поражения в трёх матчах.

НБА - регулярный чемпионат
01 февраля 2019, пятница. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
117:114
(29:25, 23:26, 33:38, 32:25)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 26, Олдридж - 20, Миллз - 17, Дерозан - 15, Гэй - 15, Форбс - 11, Белинелли - 8, Дав. Бертанс - 3, Пау Газоль - 2, Уокер, Пондекстер, Пёлтль, Каннингем
Бруклин Нетс: Расселл - 25, Кэрролл - 18, Харрис - 18, Напьер - 15, Аллен - 14, Куруч - 9, Дэвис - 6, Холлис-Джефферсон - 6, Грэм - 3, Пинсон, Уильямс, Крик
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