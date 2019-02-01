«Сан-Антонио» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Бруклин»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете взял верх над «Бруклин Нетс» — 117:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деррик Уайт, набравший 26 очков (3 из 4 из-за дуги). Дабл-даблами отметились Ламаркус Олдридж (20 баллов и 13 подборов) и Демар Дерозан (15 баллов и 10 подборов). 17 баллов на счету Патрика Миллза, 15 – у Руди Гэя.

В составе «Нетс» 25 очков набрал Д’Анджело Расселл (также 9 результативных передач). По 18 баллов на счету Джо Харриса и Демарре Кэрролла.

«Сан-Антонио» (31-22) одержал четвёртую победу кряду и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Хьюстон Рокетс» (29-21). У «Бруклина» (28-25) два поражения в трёх матчах.