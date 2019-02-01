Эффектные данки Адетокунбо и Леонарда — в обзоре матча «Торонто» — «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Торонто на «Скоушабэнк-арене» и завершилась со счётом 105:92 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам, собравший коллекцию из 28 очков, 3 подборов, 3 передач и 1 перехвата. Лидер канадцев Кавай Леонард набрал 16 очков, собрал 8 подборов, совершил 3 перехвата и отдал 2 результативные передачи. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо записал в актив 19 очков, 9 подборов, 5 передач, 4 перехвата и 2 блок-шота.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» (37-13) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Торонто» (37-16) — второе.