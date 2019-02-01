Джеймс: сейчас чувствую себя на 80 процентов

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о первой игре после возвращения в строй. 34-летний баскетболист пропустил больше месяца из-за травмы паха.

Джеймс принял участие в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (123:120 ОТ). В активе звёздного форварда 24 очка, 14 подборов, 9 результативных передач и 1 перехват.

«Сейчас чувствую себя на 80 процентов. Но это здорово, когда в таком состоянии можешь вернуться на паркет в форме «Лейкерс», — приводит слова Леброна пресс-служба калифорнийского клуба.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В 52 встречах команда Люка Уолтона одержала 27 побед.

В следующем матче «Лейкерс» на выезде сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 4:30 мск.