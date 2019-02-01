Президент «Нью-Йорка»: Порзингис сказал, что не хочет оставаться в нашем клубе

Президент «Нью-Йорк Никс» Стив Миллз прокомментировал решение обменять форварда Кристапса Порзингиса в «Даллас Маверикс».

«Считаем, что сделали всё правильно. Когда строишь команду с прицелом на будущее, не хочешь давать максимальный контракт игроку, который открыто говорит, что не хочет оставаться здесь. Это была бы плохая услуга для нашей организации и для болельщиков команды», — приводит слова Миллза ESPN.

В нынешнем сезоне Порзингис не провёл ни одного матча и пока продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок левого колена.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний форвард в среднем набирал 22,7 очка, собирал 6,6 подбора, отдавал 1,2 передачи, а также совершал 2,4 блок-шота и 0,8 перехвата за 32,4 минуты.