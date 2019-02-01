Попадание Джеймса в концовке овертайма — в обзоре матча «Клипперс» — «Лейкерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась в овертайме со счётом 123:120 в пользу гостей.

Для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса эта игра стала первой после возвращения в строй. Звёздный форвард пропустил больше месяца из-за травмы паха. За 40 минут он набрал 24 очка, собрал 14 подборов, отдал 9 результативных передач и совершил 1 перехват. Защитник «Клипперс» Лу Уильямс записал в актив 24 очка, 6 результативных передач, 3 подбора и 3 перехвата.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Клипперс» (28-24) занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лейкерс» (27-25) — девятое.