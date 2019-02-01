26 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Будучность»

ЦСКА одержал победу на домашней арене в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Будучностью». Уже в первой четверти «армейцы» обозначили преимущество, выиграв её со счётом 28:20. Во второй десятиминутке балканская команда немного сократила отставание, и на большой перерыв соперники ушли при счёте 52:47 в пользу ЦСКА.

В третьей четверти «Будучность» продолжала оказывать достойное сопротивление хозяевам, но отставание команды стало уже двузначным — 61:72. Ну а в заключительном игровом отрезке гости провалились, что помогло ЦСКА совершить мощный рывок и оформить победу с разгромным счетом — 99:69.

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, собравший коллекцию из 26 очков, 7 подборов и 7 передач. У «Будучности» 11 очков набрал Норрис Коул.