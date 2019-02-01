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26 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Будучность»

26 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Будучность»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА одержал победу на домашней арене в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Будучностью». Уже в первой четверти «армейцы» обозначили преимущество, выиграв её со счётом 28:20. Во второй десятиминутке балканская команда немного сократила отставание, и на большой перерыв соперники ушли при счёте 52:47 в пользу ЦСКА.

В третьей четверти «Будучность» продолжала оказывать достойное сопротивление хозяевам, но отставание команды стало уже двузначным — 61:72. Ну а в заключительном игровом отрезке гости провалились, что помогло ЦСКА совершить мощный рывок и оформить победу с разгромным счетом — 99:69.

Лучшим в составе победителей стал Нандо де Коло, собравший коллекцию из 26 очков, 7 подборов и 7 передач. У «Будучности» 11 очков набрал Норрис Коул.

Евролига. 21-й тур
01 февраля 2019, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
99:69
(28:20, 24:27, 20:14, 27:8)
Будучность
Подгорица, Черногория
ЦСКА: де Коло - 26, Хэкетт - 17, Родригес - 14, Хайнс - 11, Антонов - 7, Хантер - 7, Курбанов - 5, Клайберн - 4, Боломбой - 2, Питерс - 2, Ухов - 2, Воронцевич - 2
Будучность: Коул - 11, Белл - 10, Барович - 9, Попович - 9, Джексон - 7, Гордич - 7, Кларк - 5, Николич - 3, Шехович, Битадзе
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