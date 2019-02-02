«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» благодаря дабл-даблу Калатеса

«Панатинаикос» добыл домашнюю победу в мате 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес». Команда из Афин удачно начала встречу и уже после первой четверти повела с разницей в 8 очков — 24:16. В следующей десятиминутке гости немного сократили отставание — 37:42.

В третьем игровом отрезке на паркете шла равная борьба, а уже в заключительные десять минут встречи «Панатинаикос» совершил ещё один рывок и оформил убедительную победу — 88:75.

Самым результативным и эффективным в составе победителей стал Ник Калаес, собравший коллекцию из 20 очков, 13 передач и 8 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Джеймс Гист — 11 очков и 10 подборов. В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Родриг Бьёбуа.